Sportitalia - Veretout, insidia PSG per il Napoli: è il primo nome di Leonardo! Piace ad altri tre club di A

Alfredo Pedullà, giornalista esperto di calciomercato, ha parlato nel consueto appuntamento col mercato di Sportitalia. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Leonardo che sarà presto ufficializzato dal PSG ha il primo nome in lista per il centrocampo in Jordan Veretout: lo seguiva già ai tempi del Milan. All'Atalanta piace ma non è in lizza, il Napoli resta forte: alla finestra c'è la Roma e il Milan potrebbe essere coinvolto. Quando Leonardo si insedierà, farà il nome di Veretout al Paris Saint-Germain".