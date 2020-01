Sportitalia - Tsimikas-Napoli, nessun incontro in programma: i dettagli

La SSC Napoli resta attenta sul mercato invernale, alla caccia di un terzino sinistro. Alfredo Pedullà, tramite il proprio portale di calciomercato, fa chiarezza sull'affare Tsimikas. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Un terzino sinistro, per il presente e per il futuro. Il Napoli sta cercando di individuare una soluzione per Ghoulam (qui le ultime), nel frattempo marca da vicino alcuni profili. Piace sempre Leonardo Koutris, classe 1995 dell’Olympiacos, ma sul taccuino del Napoli c’è anche il nome di Kostas Tsimikas, classe ’96, sempre di proprietà dello stesso club greco. Per il momento, però, non ci risulta alcun incontro in programma per Tsimikas al Napoli. Una situazione comunque da monitorare".