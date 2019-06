Sportitalia - Sarri è libero dal 31 maggio: nel week-end la conclusione della trattativa con la Juve, inizio settimana la firma

Calciomercato. Alfredo Pedullà ha parlato ai microfoni di Speciale Calciomercato su Sportitalia:

“Il Chelsea ha liberato Hazard per il Real. Il Chelsea ha liberato anche Sarri il 31 maggio. Oggi è una giornata importante e il fine settimana sarà decisivo e porterà alla firma del contratto del nuovo tecnico della Juventus. L'incontro decisivo dovrebbe esserci domani in Francia, a Montecarlo, quasi una casa del Chelsea. Tra sabato e domenica dovrebbe esserci la conclusione di tutto. Sarri è sempre stato l'unico piano della Juve. Non c'è stato Pochettino nei piani, c'è stato Guardiola ma solo come sondaggio. I primi giorni della settimana prossima vedranno l'ufficialità e la firma del contratto”.