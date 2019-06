Sportitalia - Sarri-Juve rivoluzione sulle fasce: interesse per Hysaj, sacrificato Cancelo. Se Perin va via c'è Reina

Ultimissime calciomercato - Il noto giornalista esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà è intervenuto durante la trasmissione Sportitalia Mercato, soffermandosi sugli obiettivi di mercato della Juventus.

L'accordo tra Sarri e la Juve è totale. Il tecnico vuole rivisitare entrambe le fasce e dei grandi investimenti a centrocampo.

Emerson Palmieri non è un indennizzo ma è una pedina che piace molto al tecnico.

Il nome di Hysaj rientra in un disegno che presenta due terzini che sappiano coprire come l'albanese e uno che sappia spingere come Emerson Palmieri.

Molto probabile che ci sarà il sacrificio di uno tra Cancelo e Alex Sandro e quei soldi li verserebbe su un forte centrocampista.

Sarri vuole due terzini molto bravi nella fase difensiva e Hysaj ti garantisce quegli equilibri tanto cari al tecnico, anche se su di lui c'è anche l'Atletico.

Se Perin vuole andare via c'è Reina.

Rugani e il suo rinnovo sono un altro indizio che portano a Sarri".