Calciomercato Napoli - Alfredo Pedullà ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sportitalia: "Il Napoli devi chiudere personalmente con Amrabat che vuole una clausola da 40 milioni. Non ho mai visto spendere un club spendere per esempio 20 e fissare una clausola il doppio. Per Rrahmani è tutto fatto, sarà un giocatore del napoli per 12 milioni più 2 di bonus"