La Roma punta Marc Batra. Secondo quanto riferito da Gianluigi Longari ai microfoni di Sportitalia, il club giallorosso ha avuto contatti con il Betis Sivigilia per il cartellino del difensore e di Pau Lopez. La richiesta per Bartra di 25 milioni di euro, i giallorossi hanno intenzione di dare il via all'assalto. Il difensore potrebbe sostituire Kostas Manolas, sempre più vicino al Napoli.