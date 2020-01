Sportitalia - Può arrivare una sorpresa dopo Demme, Lobotka e Rrahmani per l'estate: futuro Callejon e Politano sullo sfondo

Nel corso di Sportitalia il giornalista Alfredo Pedullà ha aggiornato la situazione relativa al calciomercato del Napoli. Secondo l'esperto di mercato, bisogna aspettarsi ancora sorprese dal club azzurro, che ha già concluso tre colpi: Demme e Lobotka subito, Amin Rrahmani per l'estate.

Pedullà ha poi aggiunto:

"Il Napoli di solito investe per il futuro, qui c'era da riprogrammare. Ha chiuso tre operazioni: Rrahmani per luglio, Lobotka e Demme subito. Per due centrocampisti ha speso, senza bonus, più di 30 milioni. Oltre i 35 milioni con bonus. Possono esserci sorprese e resta da monitorare il mercato fino al 31 gennaio, può arrivare anche un terzino sinistro. Vedremo come finirà in attacco per Callejon, vedremo cosa deciderà Politano: una situazione da monitorare".