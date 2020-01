Ultime notizie calciomercato Napoli - Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso delle speciale dedicato al calciomercato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“C’è un possibile intreccio di mercato tra l’Inter ed il Milan anche se non ci sono stati ancora contatti diretti: Politano in rossonero e Kessie in nerazzurro”.