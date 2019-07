Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dello speciale dedicato al mercato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“La valutazione di Pépé si aggira intorno ai 75-80 milioni di euro, credo che quelle di De Laurentiis siano parole finalizzate ad un depistaggio. Ancelotti vuole James Rodriguez. Al momento quella del prestito è un vicolo cieco a meno che il Real non si convinca a darlo via per la volontà forte del giocatore”.