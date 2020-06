Sportitalia - Osimhen-Napoli, l'attaccante è valutato 60 milioni dal Lille: il presidente Lopez vorrebbe riparare al torto Pépé

Ultime calciomercato Napoli. Victor Osimhen, giovane attaccante del Lille, è in cima ai pensieri del Napoli. Il nigeriano piace a tutto lo staff mercato dei partenopei ed i primi contatti tra le parti sono già stati portati a termine. A confermarlo ulteriormente ci ha pensato anche Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia ed esperto di calciomercato, che sul suo sito ufficiale ha svelato gli ultimi aggiornamenti della trattativa:

"Il Napoli si è mosso molto bene e per tempo, incassando la disponibilità di massima del diretto interessato. Intanto, ribadiamo una cosa: il Lille valuta Osimhen tra 55 e 60 milioni, non certo 80, tra l’altro il presidente Gerard Lopez ha un eccellente rapporto con De Laurentiis e vorrebbe “riparare” rispetto alla scorsa estate quando Pepé (sempre di proprietà Lille) era stato a un passo dal Napoli per poi virare verso l’Arsenal".