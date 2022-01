Ultime notizie mercato Napoli - Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, ha fatto il punto sulla fascia sinistra del Napoli in materia di mercato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Olivera è un nome che piace al Napoli ma al momento in termini di percentuali è un colpo per l'estate e non per il mercato invernale. Per la corsia sinistra è stato seguito anche Reinildo Mandava che però ha firmato con l'Atletico Madrid".