Il giornalistsa Alfredo Pedullà è intervenuto ai microfoni di Speciale Calciomercato, trasmissione televisiva in onda su Sportitalia. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

Per Insigne non ci sono novità ma Ancelotti spingerà su un altro attaccante, nonostante l’arrivo di James Rodriguez. Ancelotti spinge per Lozano e non ha dimenticato Rodrigo.