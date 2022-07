Sportitalia - Napoli, nodo portiere: Meret non firma il rinnovo, si punta tutto su Kepa

Alfredo Pedullà ha parlato ai microfoni di Sportialia, durante lo Speciale Calciomercato:

"Il portiere è il nodo più importante. Su Kim ci siamo, il Napoli ha lavorato tanto nelle ultime ore. C'è da rispettare un tempo tecnico di domani o dopodomani. Meret ha l'accordo fino al 2027 ma non ha ancora firmato, anche perchè è un rinnovo già pre impostato per non perderlo a zero, visto che va in scadenza. Non c'è fiducia nei suoi confronti. Negli ultimi dieci giorni, il nome preferito è quello di Kepa, pupillo di Sarri. Il Napoli ha avuto proposte per Neto e Sirigu, ma gli azzurri vogliono Kepa che risolverebbe tutti i problemi".