Sportitalia - Napoli, la priorità è blindare Kvara. Ultime su Lukaku e le alternative

Calciomercato Napoli, novità da Sportitalia. Ecco quanto riporta Alfredo Pedullà sul proprio sito: 

Sarà un Napoli a immagine e somiglianza di Conte, una squadra altamente competitiva e capace di lottare subito per lo scudetto. Priorità: trattenere e blindare Kvaratskhelia con un ingaggio da 4,5-5 milioni a stagione in modo da allontanare possibile sirene che possono insistere (il Paris Saint-Germain si è già materializzato). Ma sul georgiano bisogna aspettare. Possiamo confermare qualche nome che vi abbiamo anticipato in tempi non sospetti: Buongiornoper la difesa, Lukaku per l’attacco e Chiesa come esterno offensivo. Certo, ci sono alternative a Lukaku (Dovbyk e Gimenez), ma Romelu è sempre ben presente nei radar azzurro. L’arrivo di Federico potrebbe non dipendere dalla conferma di Kvaratskhelia, al massimo si proverà a sfoltire in quel reparto.