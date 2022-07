Alfredo Pedullà ha parlato ai microfoni di Sportitalia, durante lo Speciale Calciomercato del mercato del Napoli:

"Il Napoli non molla la presa su Kim Min-jae perchè il Rennes non ha affondato e ha ripreso la trattativa per i capelli. Non ci sono stati missioni oggi, resta il primo della lista. Deulofeu è un promesso sposo appena uscirà Ounas".