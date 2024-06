Sportitalia - Napoli-Buongiorno, Cairo chiede 45mln! Conte-Chiesa, c'è stato un contatto

Alfredo Pedullà ha dichiarato ai microfoni di Sportitalia, durante lo Speciale Calciomercato:

"Il Napoli insiste per Buongiorno, Cairo fa il suoi gioco e chiede 45 milioni. Come per Di Lorenzo, anche con lui ci sarà il patto di non belligeranza per gli europei. Mi sorprenderei restasse al Torino. Conte ha parlato anche con Chiesa".