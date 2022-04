Sportitalia - Napoli, Broja o Scamacca per sostituire Osimhen! L'attaccante del Sassuolo è perplesso

Calciomercato Napoli, novità sul futuro di Osimhen. Dopo le notizie circolate in mattinata circa un concreto interessamento da parte del Manchester United, arrivano anche le conferme del giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà, esperto di mercato.

Su Twitter, Pedullà aggiunge informazioni preziose che riguardano proprio Osimhen e l'eventuale sostituto che approderebbe al Napoli in estate al posto dell'attaccante nigeriano. Come spiega Pedullà, Osimhen è corteggiato in Premier League, soprattutto dal Manchester United, ma sulle sue tracce c'è anche l'Arsenal e vanno registrati anche i tentativi del Newcastle.

Broja o Scamacca per sostituire Osimhen

Broja Armando

Ma chi sarà dunque il sostituto di Osimhen? Secondo Pedullà nella lista del Napoli c'è anche Armando Broja, attaccante albanese del Chelsea in prestito al Southampton. La lista del Napoli comprende anche Gianluca Scamacca, che però sarebbe perplesso di fronte all'interessamento partenopeo.

Secondo quanto scrive Pedullà sul suo sito ufficiale, "Bruja piace molto è uno dei profili di una lista che ovviamente conterrà altre indicazioni". Per quanto riguarda Scamacca, invece, il Napoli ha già fatto un sondaggio, "ma l'attaccante per il momento è perplesso, nel senso che spera sempre di andare all'Inter, sua priorità". In caso contrario si aprirebbero speranze per il Napoli.