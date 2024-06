Sportitalia - Missione in Germania, il Napoli ha offerto 4 mln di ingaggio a Kvara: spunta una clausola

Alfredo Pedullà giornalista di Sportitalia durante la trasmissione Calciomercato si è soffermato sulle ultime notizie che riguardano il Napoli, in particolare sul rinnov di contratto di Kvaratskhelia:

L’agente chiede di più, forte della proposta da 9 milioni e passa a stagione del Paris Saint-Germain che metterebbe sul tavolo la tripla cifra (100 milioni e dintorni) per il Napoli. Si può chiudere con un ingaggio da 5 milioni a stagione più bonus, la novità potrebbe essere quella di inserire una clausola a partire dalla prossima estate per almeno due anni. La cifra della clausola sarebbe nettamente inferiore a quella di Osimhen e anche ai famosi 100 milioni o dintorni del PSG. Una cifra congrua (per esempio 80 milioni) porterebbe l’entourage del georgiano ad accettare un ingaggio più basso rispetto alle sue richieste.