Sportitalia - Milik sempre più lontano da Napoli, se lo contendono Juve e club di Premier: già individuato il sostituto

Ultime calciomercato Napoli. Il destino di Arek Milik sembra essere segnato: il polacco, in scadenza nel 2021, è sempre più vicino a dire addio al Napoli. Ne è sicuro Alfredo Pedullà, che ai microfoni di Sportitalia ha spiegato come il rinnovo del centravanti sia ancora in netta salita: nelle prossime settimane si proverà a capire se ci sono margini per una trattativa, altrimenti si ascolteranno le offerte per lasciarlo andare. Il club di De Laurentiis chiede oltre 40 milioni per farlo partire: sul giocatore ci sono Juventus ed un paio di club inglesi.

In caso di addio il favorito per sostituirlo è Victor Osimhen: il centravanti nigeriano del Lille ha già dato pieno assenso alla destinazione Napoli, c'è ora da trovare l'accordo con il club francese per anticipare la concorrenza.