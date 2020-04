Sportitalia - Milik-Juve, Napoli irremovibile: niente contropartite tecniche ma solo 50 milioni cash, anche a costo di perderlo a zero

Calciomercato Napoli - Alfredo Pedullà scrive sul proprio sito ufficiale riguardo il futuro di Milik:

"Il Napoli gli ha messo sotto il naso, in più occasioni, un prolungamento ottimo e abbondante, rimasto però in stand-by. Il fatto che la Juve lo abbia puntato, magari non come primissima scelta per sostituire Higuain, è la sintesi della grande stima che Sarri ha nei riguardi del giraffone apprezzato nell’ultima parte della sua esperienza napoletana. Soltanto che gli uomini mercato di De Laurentiis, dopo aver metabolizzato il desiderio (definitivo?) di non rinnovare, hanno stabilito che Milik non andrà via per meno di 50 milioni, pur essendo a un solo anno dalla scadenza. Semplicemente perché il Napoli ritiene che il cartellino non valga meno di 70-80 milioni, forse perché si fa forte dell’interesse di altri club (Tottenham e Chelsea in testa) che, rispetto alla Juve, non si creerebbero scrupoli a pagare una cifra importante un anno prima della scadenza. Il Napoli ha stabilito un altro passaggio obbligato che possiamo sintetizzare così: non soltanto non si avvieranno trattative sotto i 50 milioni, a costo di rischiare il testacoda a parametro zero, ma oggi l’idea è quella di non accettare contropartite tecniche"