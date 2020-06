Ultime calcio Napoli - Non c'è solo il Tottenham su Milik, ma tra le squadre più interessate c'è la Juventus.

Milik

Secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà ai microfoni di Sportitalia, il Napoli non riuscirà a prendere i 50 milioni richiesti per il polacco. Il Napoli non vuole contropartite, servirà capire come verrà impostata la trattativa. De Laurentiis vuole utilizzare i soldi che arriveranno da Milik per Victor Osimhen.