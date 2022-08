Sportitalia - Mertens-Galatasaray, accordo vicino: cifre e stipendio

Calciomercato Napoli - Dries Mertens è sempre più vicino al Galatasaray. Dopo l’anticipazione di Fanatik di qualche giorno fa, la trattativa sta entrando nel vivo.

A dare i dettagli e le cifre dell'accordo fra Dries Mertens e il Galatasaray è l'esperto di mercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà:

"Il pressing è totale e i turchi sono convinti di poter strappare il sì per una cifra tra 3,5-4 milioni a stagione. Per quanto riguarda Rugani bisogna ancora aspettare, senza trascurare le chance dei club italiani (Juve in testa)".