Sportitalia - Marco Silvestri nel mirino del Napoli, gli azzurri lo vogliono come titolare! Ospina via, forse anche Meret

Calciomercato Napoli, Marco Silvestri come portiere titolare

Ai microfoni di 1 Station Radio, nel corso del programma Il Sogno nel Cuore, anche il giornalista di Sportitalia Luca Cilli che ha parlato di Marco Silvestri come possibile nuovo portiere del Napoli: "Silvestri sarà il prossimo portiere? Victor Ospina andrà via, ma forse anche Alex Meret, mai consacrato e troppo discontinuo, nonostante le grandi potenzialità, potrà lasciare la Campania".

"Nikita Contini, invece - ha proseguito l'esperto di mercato - è molto bravo e resterà come secondo portiere della prossima stagione. Infatti, il Napoli vuole Silvestri del Verona come primo portiere, come titolare. Per come la vedo io, Alex Meret è il futuro dell’Italia e, se giocasse con continuità, sarebbe ai livelli di Gigio Donnarumma, l’unico una spanna sopra al talento del Napoli, attualmente. L'ex Udinese, però, deve trovare spazio e minutaggio altrove”