Sportitalia - Manolas, il Napoli lo segue dal mese di aprile. Il calciatore ha detto subito sì agli azzurri

Come riporta il sito di Alfredo Pedullà, giornalista Sportitalia, Manolas al Napoli e Diawara alla Roma: tutto confermato. Il Napoli pagherà la clausola, ha un accordo da tempo con il difensore per un pluriennale da 3,5 milioni più bonus. La Roma prenderà Diawara per una cifra superiore ai 15 milioni più bonus. Il Napoli inseguiva il centrale greco da mesi, una pista che nasce da aprile e che nelle ultime settimane ha avuto un impulso decisivo. Manolas aveva scelto il Napoli, il club partenopeo aveva memorizzato la sua volontà e le dichiarazioni di De Laurentiis di qualche giorno fa (“ha un caratteraccio, costa troppo” eccetera) facevano solo parte del gioco. E infatti presto Ancelotti avrà un importante rinforzo per il pacchetto arretrato, che andrà a formare una coppia di centrali di assoluto livello con Koulibaly. Manolas-Napoli, le trame nate ad aprile erano quelle giuste…