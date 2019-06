Luca Cilli, giornalista di Sportitalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di “Sportitalia mercato”. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“C’è l’apertura di Lucas Torreira a tornare in Italia e nello specifico al Milan. Il calciatore vuole tornare in Italia per motivi personali e spinge per tornare ad essere allenato da Marco Giampaolo che lo ha già avuto alla Sampdoria”.