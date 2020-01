Ultime calcio Napoli - Alfredo Pedullà ha parlato ai microfoni di Sportitalia durante lo Speciale Calciomercato:

“Gaetano ha tutta la serie B dietro. Non è che non vorrebbe andare ma spera in altro. Ci sta pensando l'Hellas Verona. Nell'era Ancelotti era giusto che facesse le partitine. Con Gattuso, magari dall'inizio della stagione, avrebbe anche trovato spazio. Ora è difficile”.