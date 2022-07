Sportitalia - La Juve insiste per Koulibaly: incontro con l'agente! Spalletti non vuole sostituti: nessuno come KK

Calciomercato Napoli - Il futuro di Kalidou Koulibaly è la cosa più importante per il club azzurro, attualmente. E Spalletti farebbe di tutto per trattenerlo. Intanto, però, il suo agente Ramadani ha incontrato Cherubini della Juventus.

Come confermato da Alfredo Pedullà di Sportitalia, ecco la situazione Koulibaly:

"Lo abbiamo detto e lo ripetiamo: per Luciano Spalletti la conferma di Kalidou Koulibaly è un passaggio imprescindibile e indispensabile per il nuovo Napoli. Possibilmente con il rinnovo di contratto, eventualmente anche senza, ma in quest’ultimo caso entreremo in un territorio pericoloso. Spalletti è allo stesso tempo consapevole che Koulibaly ha grande mercato e che, senza rinnovo, una sua cessione non potrebbe essere esclusa. Da questo passaggio dipenderà gran parte del nuovo Napoli e soprattutto la serenità di Spalletti: per l’allenatore non esiste un profilo, in giro per l’Europa, che a livello tecnico e di leadership possa avere la stessa importanza di KK.

Intanto, ecco la notizia, in serata c’é stato un incontro tra Fali Ramadani e Federico Cherubini: la Juve ha messo Koulibaly in cima alla lista per sostituire de Ligt, sta valutando altri profili (compreso Gabriel dell’Arsenal) ma vuole percorrere la pista Koulibaly. Qui entriamo in un terreno minato, in tantissimi a Napoli sostengono che KK preferirebbe l’estero in caso di cessione. Ma la Juve ci sta provando seriamente e Spalletti resta aggrappato disperatamente al suo colosso".