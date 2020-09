Ultimissime calcio mercato Napoli - Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dello speciale dedicato al mercato:

“Questa settimana ci sarà il dentro o fuori per Koulibaly perché il Manchester City presenterà la sua ultima offerta tramite Ramadani. Il Napoli ha Sokratis e Matvienko in lista, Luperto è in uscita e Maksimovic potrebbe restare”.