Sportitalia - Koulibaly-City, l'affare non si blocca causa ADL! Bonus fondamentali per chiudere

Calciomercato Napoli - Malgrado la positività di Aurelio De Laurentiis, procede la cessione di Kalidou Koulibaly al Manchester City come riferito da Alfredo Pedullà a Sportitalia:

L'operazione Koulibaly va avanti, non si ferma perché il presidente ha avuto purtroppo questo problema di salute. Il giocatore aspetta il via libera e i bonus saranno fondamental per la riuscita della trattativa. Se il Napoli dovesse accettare dei bonus difficili raggiungibili, si sbloccherebbe subito. Altrimenti bisognerà aspettare. Per quanto riguarda Milik, la Roma sta iniziando a fare valutazioni differenti su Under. Qualcosa potrebbe invece cambiare per Veretout".