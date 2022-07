Sportitalia - Kim Min-jae-Napoli, via libera tra stanotte e domattina: nuova clausola da 45mln, le ultime

Il Napoli attende la fumata bianca per Kim Min-jae che tarda ad arrivare.

Come riporta Alfredo Pedullà sul proprio sito:

"Kim vede il Napoli, ma ormai non esisteva alcun tipo di dubbio. Il via libera per il difensore coreano è atteso tra stanotte e domattina, in modo da poter organizzare le visite e tutto il resto. Il Napoli pagherà la clausola di circa 20 milioni, assicurerà un ingaggio non troppo lontano – con i bonus – dai 3 milioni a stagione, inserirà una nuova clausola tra 40 e 45 milioni attivabile quasi sicuramente dal secondo anno. Insomma, ultimi passaggi burocratici. Il Napoli presto libererà Petagna per il Monza in modo da accogliere Simeone".