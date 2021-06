SportItalia - Insigne diventa un problema per il Napoli, ADL costretto a cedere prima di acquistare: i dettagli

Calciomercato Napoli - I colleghi di SportItalia fanno il punto sul calciomercato del Napoli con Alfredo Pedullà:

"Le uscite saranno decisive per il Napoli, non prendi un difensore centrale forte se non sai che fine fa Koulibaly. Il Napoli vuole prendere un centrocampista forte, anzi fortissimo in caso di partenza di Fabian Ruiz. La quotazione del Napoli è di 50 milioni. Quindi per il Napoli prima le uscite e poi gli acquisti. Quindi è un diktat. L'estate scorsa il Napoli non ha ceduto per mantenere la squadra, quest'anno invece sarà cedere. Il vero problema sarà Insigne, perché al momento ha chiesto 5 milioni di euro netti a stagione, e col contratto in scadenza nel 2022 se arriverà un'offerta dopo l'europeo il Napoli dovrà accontentarlo".