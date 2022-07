Il Napoli ha chiuso col Verona per l'acquisto di Simeone con Petagna ormai ad un passo dal Monza, secondo quanto riferito dall'account twitter di Sportitalia

Il Monza è a un passo dall'ufficializzare l'acquisto di Andrea Petagna dal Napoli: gli Azzurri a loro volta hanno chiuso per il sostituto, vale a dire Giovanni Simeone dal Verona. Annunci in arrivo ad ore per questo giro di punte