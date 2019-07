Sportitalia - Icardi considerato tra i migliori al mondo da Sarri, Paratici pronto a fargli un regalo last minute

Calcio mercato Napoli - Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti le ultime notizie sul calcio Napoli a “Sportitalia mercato”, trasmissione in onda su Sportitalia. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Non è assolutamente detto che Sarri abbia deciso di utilizzare CR7 come prima punta fissa per tutta la stagione. Anzi. E poi la sua considerazione nei riguardi di Icardi è altissima: lo considera uno dei migliori centravanti al mondo, al punto che potrebbe sfondare tranquillamente il muro dei 30 gol. Lo aveva chiesto con forza, senza ottenerlo, ai tempi di Napoli. E se Fabio Pratici glielo portasse all’ultimo o al penultimo minuto di mercato, accetterebbe il regalo con grande soddisfazione".