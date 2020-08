Sportitalia - Ghoulam vicino all'addio: trattativa in corso tra Napoli e Wolverhampton

Ultime calcio Napoli - Il Napoli cerca un terzino sinistro visto che l'avventura azzurra di Faouzi Ghoulam sembra essere arrivata al termine. Alfredo Pedullà scrive su Twitter:

Ghoulam

" Per Ghoulam è in corso una trattativa tra il Napoli e il Wolverhampton ". Jorge Mendes, agente dell'algerino, è molto vicino alla proprietà dei Wolves.

Poi aggiunge ulteriori dettagli sul proprio sito:

"Jorge Mendes è sceso in campo per trovare una sistemazione a Faouzi Ghoulam, esterno algerino in scadenza di contratto nel 2022. E in giornata ha avuto inizio una trattativa tra Napoli e Wolverhampton, trattativa già nel vivo e che si può concretizzare. Non ci sono accordi, ma un interesse che lascia ben sperare".