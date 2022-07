Sportitalia - Entro il 20 si sbloccherà la situazione Dybala: aspetta l'Inter e Marotta

Calciomercato Napoli - Alfredo Pedullà, esperto di mercato, attraverso Sportialia durante la trasmissione di calciomercato ha parlato del futuro di Dybala:

"Ogni giorno esce una squadra nuova per Dybala. L'Inter non ha mollato la presa e Marotta resta intenzionato a prenderlo. Roma, Napoli, Milan e tante altre squadre, ma la verità è che c'è l'Inter che prima però dovrà fare delle uscite. Dybala a zero è un'affare dal punto di vista tecnico e patrimoniale, finché c'è Marotta va tenuto in considerazione l'Inter, visto che c'è Dzeko che tra qualche mese farà 37 anni. Mi aspetto una soluzione entro il 20 luglio per il futuro dell'argentino. Al giocatore l'Inter ha detto di aspettare e lui sta aspettando".