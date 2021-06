Calciomercato Napoli- Mario Rui in uscita dal Napoli, con la sua cessione il club azzurro punterà su Emerson Palmieri. E' questo l'annuncio di Alfredo Pedullà di Sportitalia. Il calciatore portoghese è messo sul mercato come Koulibaly e Fabian Ruiz, ma bisognerà attendere. Al momento in entrata tutto e fermo e dipenderà dalla cessioni.