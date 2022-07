Sportitalia - Contatto Napoli-Tottenham per Lo Celso: la formula dell'affare

Calciomercato Napoli - Le ultime di calciomercato da Sportitalia sul trasferimento di Lo Celso al Napoli. Arrivano le parole di Alfredo Pedullà sul possibile acquisto del giocatore.

Napoli: Lo Celso-Napoli, le ultime da Sportitalia

Alfredo Pedullà sul suo portale ufficiale svela le ultime notizie sul calciomercato del Napoli:

"Il Napoli ha avuto un contatto con il Tottenham: Giovani Lo Celso è un profilo che piace e sulle sue tracce c’è anche la Fiorentina. Un sondaggio esplorativo ma comunque significativo: Lo Celso è ancora giovane (classe 1996), non rientra più nei piani del Tottenham. Il club azzurro lo prenderebbe in prestito con diritto di riscatto, esattamente come ha fatto il Villarreal lo scorso gennaio".