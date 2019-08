Sportitalia - Chiriches vicino al passaggio al Sassuolo! Ounas, sempre più Nizza

Calciomercato Napoli - Incoraggiante, seppur migliorabile, il primo Napoli di questa nuova stagione, con la squadra di Ancelotti che, però, inevitabilmente deve ancora fare i conti con quelle che sono le ultime notizie in materia di calciomercato. Oltre ai colpi in entrata, infatti, lo staff dirigenziale lavora anche per piazzare gli esuberi ed in tal senso i nomi da tenere maggiormente sotto osservazione sono quello di Vlad Chiriches e quello di Adam Ounas.

Mercato Napoli Chiriches Ounas

Per quanto riguarda il primo, è seguito con particolare attenzione dal Sassuolo e dalla Fiorentina, mentre il secondo pare destinato ad un ritorno in Francia. A tal proposito, a riportare le ultime novità relative a queste indiscrezioni è il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà attraverso il proprio profilo Twitter:

"Chiriches: il Sassuolo ora è vicino. Ounas, sempre più Nizza".

Insomma, i tempi stringono, visto che il mercato chiude tra poco più di una settimana, ed il Napoli continua a lavorare senza sosta.