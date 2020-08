Sportitalia - C'è fretta, Koulibaly partirà: pronto l'arrivo di Gabriel per 25mln e si pensa a Papastathopoulos. Arriveranno due esterni offensivi

Ultime calcio Napoli – Alfredo Pedullà ha parlato ai microfoni di Sportitalia durante lo Speciale CalcioMercato:

Gabriel

“Il Napoli farà due difensori e due esterni offensivi. Il primo nome è Gabriel: 25 mln al Lille. Per questo c'è fretta di chiudere Koulibaly. Offerto Papastathopoulos, ma non per lasciare Gabriel all'Arsenal. Operazione che si può chiudere più avanti. Due esterni offensivi, Callejon è andato via e partiranno anche Younes, Ounas e Lozano che potrebbe lasciare l'azzurro in prestito. Allan andrà all'Everton, poi arriverà un centrocampista. Ghoulam parla col Wolverhampton”.