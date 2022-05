Sportitalia - Bremer ha scelto l'Inter, possibile l'inserimento di una contropartita: i dettagli e le cifre

Calciomercato Napoli - Gleison Bremer ha scelto l’Inter, ormai non ci sono più dubbi. E da gennaio in poi la trattativa è entrata nel vivo.

Come riporta Alfredo Pedullà sul proprio sito:

"Bremer aveva prolungato il contratto con il Torino, dopo la promessa da parte del suo del suo attuale club, che la valutazione sul cartellino non sarebbe stata superiore a una cifra tra i 25 e i 30 milioni. Nelle ultime settimane c’erano state manifestazioni di interesse di alcuni top club, ma la scelta di Bremer è retrodatata e non ci sono più margini perché possa cambiare idea. Dobbiamo chiaramente aspettare gli ultimi dettagli, che arriveranno presto. Il Torino potrebbe anche valutare una contropartita tecnica come Pinamonti".