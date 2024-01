Sportitalia - Barak vuole il Napoli: summit con la Fiorentina in Arabia

Secondo quanto riferito dal portale di Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha riferito alcuni aggiornamenti circa l'interesse del Napoli per Barak:

Antonin Barak vuole assolutamente il Napoli, confermando quanto vi abbiamo anticipato una settimana fa. La richiesta di informazioni del club azzurro hanno rappresentato l’anticamera di un pressing sempre più alto. Barak doveva andare a Napoli prima dell’arrivo di Ndombele e ora vuole salire sull’autobus che passa per la seconda volta, destinazione Campania. I due club avranno un incontro in Arabia per arrivare a un accordo, magari con una formula che preveda un prestito con diritto di riscatto che può tramutarsi in obbligo a determinate condizioni.