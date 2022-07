Sportitalia - Barak proposto al Napoli ma la trattativa non decolla: Giuntoli ha un'altra priorità

Il Napoli aspetta Kim e poi chiuderà l’arrivo di Simeone, in simultanea con la cessione di Petagna al Monza.

Come riporta Alfredo Pedullà sul proprio sito:

"È questa la strada, mentre su altre due vicende è il caso di fare chiarezza. Nelle ultime ore, anzi negli ultimi giorni Antonin Barak è stato proposto al Napoli. Questo sì, e non ci sono dubbi, ma la pista non riscalda, è un profilo che interessa poco, oggi il club azzurro vuole prima capire come finirà con Fabian Ruiz che ha un contratto in scadenza".