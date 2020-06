Sportitalia - Allan in uscita, individuato il sostituto. Capitolo difensore centrale: colpo solo in caso di addio di Koulibaly

Ultime notizie mercato Napoli - Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha parlato sul proprio portale delle strategie di mercato del Napoli:

"Con Allan in uscita a centrocampo (occhio all’Everton) le percentuali di Veretout possono crescere, a maggior ragione se consideriamo che la Roma deve cedere, a maggior ragione se volesse blindare Pellegrini e Zaniolo. Difensori centrali: il tanto vituperato Maksimovic ha dimostrato tutto il suo valore, soltanto una cessione di Koulibaly (ma alle cifre invocate da De Laurentiis) potrebbe comportare l’arrivo di un altro specialista. E occhio alle mosse sulle fasce: a sinistra un paio di profili stranieri in caso di cessione di Ghoulam, per la corsia di destra piace molto Davide Faraoni considerato che Hysaj è in scadenza di contratto e andrà via. A meno che…"