Sportitalia - Affare Osimhen, oggi contatti proficui: c'è voglia di arrivare presto alla definizione della trattativa

Notizie Calcio Napoli - Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, scrive così sul suo sito ufficiale:

"Aspettiamo la fine di questa storia, ovvero quella relativa al discorso in atto tra Osimhen ed il Napoli. Abbiamo chiesto di aspettare la fine, semplicemente perché ne sono state dette e scritte di tutti i colori. L’unica cosa certa è che Osimhen resta il primo obiettivo per l’attacco del Napoli, per l’eredità di Milik: lo è da due mesi, non è cambiata una virgola. Certo, qualsiasi trattativa va battezzata alla firma: ce ne sono alcune che saltano anche dopo il nero su bianco, figuriamoci. Ma il tweet lanciato ieri mattina sui social da Osimhen, in risposta a presunti ultimatum, eventuali e varie, è la risposta al mondo della favole (o delle invenzioni) che purtroppo capita di frequentare in situazioni del genere. Siamo entrati nel vivo di una situazione sempre “calda”: oggi contatti proficui, motori accesi e voglia di arrivare alla definizione presto"