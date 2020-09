Sportitalia, Parlato: "ADL positivo, ora il mercato del Napoli rischia di arenarsi"

Calciomercato Napoli - Con Aurelio De Laurentiis ai box causa coronavirus, il mercato partenopeo ora rischia di subire una brusca frenata come riferito da Manuel Parlato in diretta a Sportitalia:

"Il mercato del Napoli, con l'assenza forzata di De Laurentiis, perde un po' il promotore di tutte le trattative perché sappiamo bene che il presidente partecipa direttamente in tutte le trattative. Il mercato del Napoli, quindi, rischia di arenarsi un po'. E ci riferiamo in particolare alla trattativa per Koulibaly al City e per la cessione di Milik".