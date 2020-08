Sportitalia - Accordo di massima tra Napoli e Under, Milik abbandonato dalla Juve: manca accordo tra azzurri e Roma per lo scambio

Ultime notizie mercato Napoli – Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dello speciale dedicato al mercato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Dzeko ha scelto di accettare la Juventus ma ora devono trovare l’accordo Milik, la Roma ed il Napoli coinvolgendo anche Under. Non sarà in ogni caso un qualcosa che può sbloccarsi domani mattina. Under ha un accordo di massima con il Napoli, Milik ha capito che la Juve vuole Dzeko ed ora bisogna trovare la quadra tra il Napoli e la Roma. Gli azzurri chiedono un conguaglio”.