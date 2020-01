Sportitalia - Offerta del Napoli per Petagna, ma occhio a Pinamonti. Per il futuro c'è un attaccante del Mainz

Ultime calcio mercato Napoli – Alfredo Pedullà ha parlato ai microfoni di Sportalia durante Speciale Calciomercato:

“Il Napoli vuole un attaccante e lavora per il presente e il futuro. Per il presente c'è Petagna, offerta da 20 mln circa ma la Spal vuole trovare un attaccante e al momento non accetta la proposta azzurra. Poi c'è Pinamonti 18 mln e si può prendere: offerti 4 anni di contratto. Per il futuro piace Mateta del Mainz che ha chiesto Younes che non è andata in alcun club in Italia. Il Napoli vuole un terzino visto che non riesce ad avere conferme da Ghoulam”.