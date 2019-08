Calciomercato Napoli - Elseid Hysaj sfuma per la Roma che ha appena annunciato Zappacosta in prestito dal Chelsea. Ai microfoni di Sportitalia, il giornalista Alfredo Pedullà ha spiegato che per il terzino albanese può esserci ancora un sondaggio della Juventus di Sarri, che ad oggi però è impegnata nelle cessioni. Non vanno escluse le soluzioni relative all'estero. Il Napoli lo valuta ancora 20 milioni.