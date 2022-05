Sport Mediaset - Osimhen via? Il Napoli vuole almeno 100mln, in corso riflessioni su Victor

Conquistata la Champions League e spazzate via le paure con il roboante 6-1 rifilato al Sassuolo, per il Napoli si avvicina l'ora dei bilanci e del calciomercato secondo Sport Mediaset.

In società si sta già cominciando a guardare al futuro, a partire da Dries Mertens e Victor Osimhen:

"L'idea di vedere il belga fare coppia fissa con Osimhen, considerato anche l'addio già certo di Insigne, stuzzica e non poco il popolo azzurro, ma sul nigeriano sono in corso riflessioni: nonostante le tante gare saltate per il grave infortunio allo zigomo è stato infatti in grado di mettere a referto 17 gol e 6 assist tra campionato ed Europa League, facendo alzare più di un'antenna in Europa. Su di lui ci sono soprattutto i club di Premier (Arsenal e United su tutti) e al giusto prezzo, diciamo almeno 100 milioni, potrebbe anche partire"