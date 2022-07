Sport Mediaset - Napoli alla finestra per Dzeko, è lotta con Monza e Juventus

Novità di mercato direttamente dalle colonne di Sport Mediaset, e che riguardano il Napoli ed eventuali mosse relative al calciomercato del club di Aurelio De Laurentiis.

Dzeko in uscita, c'è pure il Napoli?

Secondo Sport Mediaset Adriano Galliani vuole chiudere una grande colpo in attacco per il Monza. Così l'ad dei brianzoli ha contatto l'entourage del bosniaco per capire i margini dell'affare. L'attaccante è in uscita dall'Inter per far spazio a Dybala: alla finestra ci sarebbero anche Juventus e Napoli.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli